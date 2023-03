Clonavano carte di credito e falsificano biglietti dell’Olimpico | scoperta truffa da 250 mila euro | 3 arresti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sono stati scoperti grazie ai controlli allo stadio, in occasione dell’incontro di calcio Lazio-Napoli, svoltosi allo stadio Olimpico di Roma l’11 gennaio del 2020. È stato in quell’occasione che sono partite le indagini che ora, a distanza di tre anni, hanno portato gli agenti della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ad eseguire provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, che ha disposto la misura deglidomiciliari nei confronti di tre persone e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altre tre persone, tutte gravemente indiziate di essere partecipi, a vario titolo, di un più ampio gruppo attivo sul territorio nazionale, dedito alla commissione di numerose frodi informatiche e alla clonazione di strumenti elettronici di pagamento e titoli ...