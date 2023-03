ClioMakeUp, sfogo su Instagram: “Il mondo delle influencer fa paura” (VIDEO) (Di venerdì 3 marzo 2023) ClioMakeUp è stata una delle prime a utilizzare il web per la propria attività professionale, ottenendo un grandissimo successo. L’influencer è scoppiata però a piangere su Instagram, specificando che non riesce più a essere se stessa in un vero e proprio mondo di squali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clio (@ClioMakeUp official) Su Instagram la make up artist ha pubblicato un reel di dodici minuti parlando del suo momento: “Non posso più essere la Clio di prima perché il mondo del beauty sul web ed è diventato un mondo che mi fa paura. Ho iniziato facendo anche recensioni negative e questo era quello che vi piaceva di più. Potevo farlo ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)è stata unaprime a utilizzare il web per la propria attività professionale, ottenendo un grandissimo successo. L’è scoppiata però a piangere su, specificando che non riesce più a essere se stessa in un vero e propriodi squali. Visualizza questo post suUn post condiviso da Clio (@official) Sula make up artist ha pubblicato un reel di dodici minuti parlando del suo momento: “Non posso più essere la Clio di prima perché ildel beauty sul web ed è diventato unche mi fa. Ho iniziato facendo anche recensioni negative e questo era quello che vi piaceva di più. Potevo farlo ...

