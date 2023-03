Clio Make Up in lacrime sui social, c’è preoccupazione: “La vita è una me**a” (Di venerdì 3 marzo 2023) In queste ore si sta creando un forte dibattito su un discorso tenuto sui social, su Instagram, in cui l’imprenditrice ha ripercorso i passi fondamentali della sua carriera e del suo percorso imprenditoriale. Le sue riflessioni, intercalate a momento di commozione e lacrime, hanno fatto riflettere moltissimo. Una Clio Make Up profondamente in difficoltà ha voluto esternare i suoi conflitti interiori. “Se nel 2008 avessi saputo che sarebbe stato così non avrei mai iniziato questo percorso”, ha detto: a metterla in difficoltà è il mondo delle influencer, che lei reputa essere peggiorato molto nel suo complesso: “Faccio fatica a combattere queste battaglie ma ho paura. Ho paura perché la vita è una me*** e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 marzo 2023) In queste ore si sta creando un forte dibattito su un discorso tenuto sui, su Instagram, in cui l’imprenditrice ha ripercorso i passi fondamentali della sua carriera e del suo percorso imprenditoriale. Le sue riflessioni, intercalate a momento di commozione e, hanno fatto riflettere moltissimo. UnaUp profondamente in difficoltà ha voluto esternare i suoi conflitti interiori. “Se nel 2008 avessi saputo che sarebbe stato così non avrei mai iniziato questo percorso”, ha detto: a metterla in difficoltà è il mondo delle influencer, che lei reputa essere peggiorato molto nel suo complesso: “Faccio fatica a combattere queste battaglie ma ho paura. Ho paura perché laè una me*** e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GattaSulTetto : @Annalaiser E poi: cimice non formula i suoi prodotti, ci mette il marchio e il packaging sympa, Clio non sa trucca… - marinacaffeina : Clio make up che crea drammi dal nulla terminando con 'sono una persona che non ama il confronto' pretendendo che t… - umoridifettosi : se questa è vestita da dominatrice io sono clio make up outfit dieciiii - Havlsey94 : RT @n0rmalbibi: clio make up una delle poche influencer e imprenditrici che seguo perché mi è sempre sembrata super onesta sia come persona… - LaSofiTM : Ho capito poco della faccenda di Clio ma l'unica cosa che mi sento di dire è che i fan pazzi in ogni ambito, pure n… -