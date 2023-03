Clima: oggi Bonelli a Roma a Fridays For Future (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - oggi dalle 9.20 Angelo Bonelli sarà presente, insieme ai Giovani Europeisti Verdi, alla manifestazione dei Fridays For Future a Roma davanti la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023), 3 mar. (Adnkronos) -dalle 9.20 Angelosarà presente, insieme ai Giovani Europeisti Verdi, alla manifestazione deiFordavanti la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... callthewild : RT @assorurale: Oggi saremo a fianco degli attivisti e attiviste per il clima di @fffitalia per ribadire che non esiste un pianeta B e che… - PRCPadova : Appuntamenti a #Padova Oggi ore 9, piazzale stazione 'Sciopero globale per il clima' Sabato 4 ore 11,30, piazza An… - Ivan_il_lupo65 : RT @rtl1025: ?? Il 3 marzo è la Giornata Mondiale della #Natura (#WorldWildlifeDay), istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opin… - TV7Benevento : Clima: oggi Bonelli a Roma a Fridays For Future - - merypasi : RT @rtl1025: ?? Il 3 marzo è la Giornata Mondiale della #Natura (#WorldWildlifeDay), istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opin… -