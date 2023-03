Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Claudia Lai la moglie di Nainggolan racconta la sua lotta contro il cancro: «Il momento più duro? Quando la coda de… - sergioverolebo1 : RT @repubblica: Claudia Lai, moglie di Nainggolan: 'Il momento più duro nella lotta al cancro quando la coda dei capelli mi è rimasta in ma… - DzheringRuslan : RT @repubblica: Claudia Lai, moglie di Nainggolan: 'Il momento più duro nella lotta al cancro quando la coda dei capelli mi è rimasta in ma… - repubblica : Claudia Lai, moglie di Nainggolan: 'Il momento più duro nella lotta al cancro quando la coda dei capelli mi è rimas… - SportRepubblica : Claudia Lai, moglie di Nainggolan: 'Il momento più duro nella lotta al cancro quando la coda dei capelli mi è rimas… -

Claudia Lai, moglie del calciatore della Spal Radja Nainggolan, è tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore al seno, scoperto nel 2019 e poi sconfitto. "Ero sotto la doccia, mi stavo lavando i capelli e la coda mi è rimasta in mano. Sono stati cinque minuti molto brutti".

Claudia Lai, moglie di Nainggolan, rivela il suo momento più duro nella lotta al cancro Corriere dello Sport

L'influencer e dj è tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore al seno, scoperto nel 2019 e sconfitto dopo un lungo periodo di sofferenza