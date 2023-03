Claudia Lai | la moglie di Nainggolan racconta la sua lotta contro il cancro | «Il momento più duro? Quando la coda dei capelli mi è rimasta in mano» – Il video

(Di venerdì 3 marzo 2023) «Ero sotto la doccia, mi stavo lavando ie lami èin».Lai,del calciatore della Spal Radja, torna are – questa volta su YouTgNet – la sua battagliail tumore al seno, scoperto nel 2019 e poi sconfitto dopo un un lungo periodo di sofferenza. «Avevo da poco fatto il quinto ciclo di chemioterapia, ero a Cagliari e mi stavo preparando per andare a un aperitivo con gli amici. Mi faccio una doccia al volo eho tolto lami èin»,alla web tv sarda. «Con me c’era mia figlia, la grande, pensava fosse uno scherzo. C’è stato un attimo di panico e di pianto e ...

"Ero sotto la doccia, mi stavo lavando i capelli e la coda mi è rimasta in mano. Sono stati cinque minuti molto brutti".è un'influencer ed è la moglie del calciatore della Spal , Radja Nainggolan (ex di Roma, Cagliari e Inter). Nel 2019 ha scoperto un tumore al seno poi sconfitto dopo un lungo periodo di ...

L'influencer ha raccontato il periodo di sofferenza dopo la scoperta del tumore al seno. "Ero con mia figlia. Abbiamo pianto e poi con la macchinetta abbiamo tolto tutto"