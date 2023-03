Civitavecchia, contributi per l’attività sportiva: pubblicate le graduatorie (Di venerdì 3 marzo 2023) Civitavecchia – “Questa Amministrazione dimostra una volta di più la grande attenzione che ha sempre avuto, fin dall’insediamento, verso la miglior integrazione possibile della fasce più deboli della cittadinanza”. Così l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli ha salutato l’approvazione degli elenchi di soggetti ammessi ai contributi per le attività sportive a favore di persone con disabilità. In esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, infatti, diretta “ad assicurare pari opportunità nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire una migliore qualità della vita delle fasce deboli della popolazione”, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha deciso di erogare dei contributi economici, a titolo di rimborso, per l’iscrizione e la frequenza da parte ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– “Questa Amministrazione dimostra una volta di più la grande attenzione che ha sempre avuto, fin dall’insediamento, verso la miglior integrazione possibile della fasce più deboli della cittadinanza”. Così l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli ha salutato l’approvazione degli elenchi di soggetti ammessi aiper le attività sportive a favore di persone con disabilità. In esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, infatti, diretta “ad assicurare pari opportunità nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire una migliore qualità della vita delle fasce deboli della popolazione”, l’Amministrazione comunale diha deciso di erogare deieconomici, a titolo di rimborso, per l’iscrizione e la frequenza da parte ...

