Cinquant’anni del ristorante di culto veneziano che attira local e celebrities (Di venerdì 3 marzo 2023) “Magna, bambina” dice Ernesto Ballarin dopo avermi servito, e tagliato, una succulenta porzione del suo filetto alla Voronoff – una versione del celebre piatto afrodisiaco nato negli anni ’20 come elisir di giovinezza e virilità – che lo chef, amante del bianco, dei Martini e soprattutto della cucina, serve nel suo ristorante Vini Da Arturo, esattamente da Cinquant’anni. Arredi e pareti di legno, una cucina minuscola e un’atmosfera frizzante: nulla è cambiato dal sabato in cui Ballarin decise testardamente di aprire questo piccolo ristorante controcorrente, che non serve pesce: «Aprire un locale di carne a Venezia è stata una scommessa. Ci ho provato e mi è andata bene». È andata molto bene, tanto che ai sette tavoli di Vini Da Arturo siedono regolarmente, oltre ai local, anche numerose celebrità, i ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 marzo 2023) “Magna, bambina” dice Ernesto Ballarin dopo avermi servito, e tagliato, una succulenta porzione del suo filetto alla Voronoff – una versione del celebre piatto afrodisiaco nato negli anni ’20 come elisir di giovinezza e virilità – che lo chef, amante del bianco, dei Martini e soprattutto della cucina, serve nel suoVini Da Arturo, esattamente da. Arredi e pareti di legno, una cucina minuscola e un’atmosfera frizzante: nulla è cambiato dal sabato in cui Ballarin decise testardamente di aprire questo piccolocontrocorrente, che non serve pesce: «Aprire une di carne a Venezia è stata una scommessa. Ci ho provato e mi è andata bene». È andata molto bene, tanto che ai sette tavoli di Vini Da Arturo siedono regolarmente, oltre ai, anche numerose celebrità, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : Via libera alla transazione fiscale della Mondialpol Security Spa. A deciderlo è stato il tribunale di Termini Imer… - BortoneMauro : Compie cinquant'anni di uno dei capolavori assoluti della musica, un'opera che va ben al di là del rock:… - scherzogeniale : La De Ponti fa radio da quasi cinquant'anni, ma come le viene in mente di dire la prima cosa che le passa per l'ant… - roby66992705 : @realvarriale @sscnapoli Dovrebbe scrivere un libro….. La grande storia del Napoli , tutti i trofei vinti nell’ul… - Emile_Greco : @heavyacquacotta Con quelle mani scritto Heliopolis e Il trattato del ribelle e cinquant'anni dopo salutato il me n… -

Steven Spielberg: "Un mio film perfetto Uno lo è abbastanza" ...della storia del cinema, è uno dei pochi suoi film che Steven Spielberg riesce a guardare tenendo a freno il suo occhio, limitando la sua oggettività, lasciandosi andare . Dopo oltre cinquant'anni di ... Didattica museale: la sinergia scuola museo e l'impegno della Galleria degli Uffizi che dura da cinquant'anni ... ogni museo ha la propria sezione pedagogica che collabora con le scuole del territorio per ... il cui Dipartimento per l'Educazione ha compiuto 53 anni di vita. Era il 1970, infatti, quando l'insigne ... PICCOLA DI ECONOMIA " Assegni addio Sono passati quasi cinquant'anni, e mi ricordo ancora il volto ... ma vi garantisco che si faceva lo stesso), l'apertura del conto ... ...della storiacinema, è uno dei pochi suoi film che Steven Spielberg riesce a guardare tenendo a freno il suo occhio, limitando la sua oggettività, lasciandosi andare . Dopo oltredi ...... ogni museo ha la propria sezione pedagogica che collabora con le scuoleterritorio per ... il cui Dipartimento per l'Educazione ha compiuto 53di vita. Era il 1970, infatti, quando l'insigne ...Sono passati quasi, e mi ricordo ancora il volto ... ma vi garantisco che si faceva lo stesso), l'aperturaconto ... Gruppi industriali: per il Sistema Brescia risultati record nel 2021 Valle Sabbia News