Cina, Russia e Stati Uniti: il grande stallo sulla guerra ucraina (Di venerdì 3 marzo 2023) Nuova Delhi, vecchi siparietti. L’incontro in India a margine del G20 tra il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken e il suo omologo agli Esteri Sergei Lavrov non ha prodotto altro che un accordo per un nuovo scambio di prigionieri. Il che la dice lunga sul futuro della guerra in ucraina, il cui prosieguo era e resta scontato da entrambe le Amministrazioni. Con il messaggero di Washington che ribadisce «non ci stancheremo di sostenere Kiev per tutto il temo necessario», e la vestale di Putin che non replica altro che «non ci sono negoziati in corso». Forse, il Cremlino al momento è interessato più al volgere in suo favore della battaglia di Bakhmut, che risolleva almeno un poco il morale delle truppe di Mosca (che non vedevano alcun progresso militare da molti mesi). Insomma, il G20 indiano da un lato cristallizza la situazione sul campo che già ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Nuova Delhi, vecchi siparietti. L’incontro in India a margine del G20 tra il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken e il suo omologo agli Esteri Sergei Lavrov non ha prodotto altro che un accordo per un nuovo scambio di prigionieri. Il che la dice lunga sul futuro dellain, il cui prosieguo era e resta scontato da entrambe le Amministrazioni. Con il messaggero di Washington che ribadisce «non ci stancheremo di sostenere Kiev per tutto il temo necessario», e la vestale di Putin che non replica altro che «non ci sono negoziati in corso». Forse, il Cremlino al momento è interessato più al volgere in suo favore della battaglia di Bakhmut, che risolleva almeno un poco il morale delle truppe di Mosca (che non vedevano alcun progresso militare da molti mesi). Insomma, il G20 indiano da un lato cristallizza la situazione sul campo che già ...

