Cieli chiusi e aerei distrutti. La fragilità delle retrovie russe. L'analisi di Alegi (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo sei mesi, la battaglia di Bakhmut sembra avviarsi alla conclusione. Con il taglio della via di rifornimento, l'autostrada H20, la resistenza nella città diventa sempre più difficile e la sacca potrebbe presto chiudersi. In realtà, però, la caduta della città rappresenterebbe la fine di una fase in corso da tempo, e non sembra che l'ipotetica nuova offensiva russa possa sfondare le linee ucraine andando oltre la cittadina. È quindi improbabile che l'obiettivo cambi il corso della guerra, come già era successo l'anno scorso con Mariupol, oggetto di attenzione mediatica ma alla fine priva di grandi conseguenze. Diverso è il caso di quanto sembra stia accadendo all'interno delle linee russe. La distruzione del Beriev A-50 Dalla Bielorussia a est, giungono notizie variamente attendibili di azioni ucraine. Ieri l'aeroporto di San Pietroburgo è stato ...

