Ciclismo | Strade Bianche femminile 2023 | percorso e altimetria

(Di venerdì 3 marzo 2023) Per la nona edizione dellariservata alle donne ilnon cambia. La partenza e l’arrivo sono sempre a Siena, i chilometri previsti 136. Il profilo altimetrico dellaWomen Elite si presenta mosso e ondulato, con otto settori disterrate per un totale di poco più di 30 chilometri. Il primo settore sterrato arriva dopo 18 chilometri, ma la prima vera asperità della corsa è il secondo settore, 6 chilometri con alcuni tratti in salita che sfiorano il 10%. Dopo due settori più semplici si giunge al quinto settore, il più lungo con ben 9.5 chilometri da percorrere sullo sterrato. Dopo questo settore si entra nelmaschile per gli ultimi tre settori, il primo dei quali lungo appena 800 metri, ma con punte che raggiungono la ...

È una delle corse più importanti delitaliano,Bianche , giunta alla sua edizione 2023. La competizione ciclistica che si corre ogni anno a Siena, vedrà ancora una volta ai nastri di partenza partecipanti illustri, con le ...... Alberto Rui Costa (Intermarché - Circus " Wanty), Simon Clarke (Israel - Premier Tech) e magari Peter Sagan (TotalEnergies), alla sua ultima partecipazione allaBianche.Tra le cicliste più esperte in questa corsa non si può non citare Katarzyna Niewiadoma , che ha chiuso laBianche al secondo posto per tre edizioni consecutive e per ben sette volte in top 10. ...

È andato oggi in scena il Trofeo Laigueglia 2023, corsa che, giunta alla sua 60a edizione, ha svolto come da tradizione il ruolo di apertura del calendario del ciclismo su strada in territorio italian ...La Strade Bianche al femminile non vedrà ai nastri di partenza una delle atlete inizialmente più attese, l'argento ai Mondiali 2022 Elisa Longo Borghini. E' stata la stessa ciclista della Trek-Segafre ...