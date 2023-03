Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: percorso e altimetria di tutte le tappe (Di venerdì 3 marzo 2023) Il percorso della Parigi-Nizza 2023, con l’altimetria di ognuna delle otto tappe in programma dal 5 al 12 marzo prossimi. “La Corsa del Sole”, giunta all’edizione numero 81, è sempre molto attesa dagli appassionati e quest’anno avrà nel nuovo duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard il suo tema principale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa aspettarsi in ognuna delle frazioni previste. Parigi-Nizza 2023: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Le prime due tappe non dovrebbero provocare particolari scossoni in classifica generale: gli arrivi di La Verriere e Fontainebleau dovrebbero infatti sorridere ai velocisti del gruppo. I primi distacchi importanti potrebbero arrivare invece con la terza tappa, la cronometro a ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ildella, con l’di ognuna delle ottoin programma dal 5 al 12 marzo prossimi. “La Corsa del Sole”, giunta all’edizione numero 81, è sempre molto attesa dagli appassionati e quest’anno avrà nel nuovo duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard il suo tema principale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa aspettarsi in ognuna delle frazioni previste.: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Le prime duenon dovrebbero provocare particolari scossoni in classifica generale: gli arrivi di La Verriere e Fontainebleau dovrebbero infatti sorridere ai velocisti del gruppo. I primi distacchi importanti potrebbero arrivare invece con la terza tappa, la cronometro a ...

