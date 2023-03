Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 3 marzo 2023) Il calendario completo e il programma dell’edizione 2023 della Parigi-Nizza, la “Corsa del Sole” di scena da domenica 5 a domenica 12 marzo. Otto tappe che avranno come tema principale la grande sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: il danese della Jumbo-Visma e lo sloveno della UAE Emirates daranno infatti vita a un duello che replicherà lo spettacolo a cui pubblico e addetti ai lavori hanno assistito durante lo scorso Tour de France. Un appuntamento davvero da non perdere, con tanti altri big ad arricchire la corsa francese che si svolge praticamente in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come seguire questo importante appuntamento di inizio stagione. TV E streaming – La Parigi-Nizza ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilcompleto e ildell’edizionedella, la “Corsa del Sole” di scena da domenica 5 a domenica 12 marzo. Ottoche avranno come tema principale la grande sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: il danese della Jumbo-Visma e lo sloveno della UAE Emirates daranno infatti vita a un duello che replicherà lo spettacolo a cui pubblico e addetti ai lavori hanno assistito durante lo scorso Tour de France. Un appuntamento davvero da non perdere, con tanti altri big ad arricchire la corsa francese che si svolge praticamente in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come seguire questo importante appuntamento di inizio stagione. TV E– La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : Listini Rai: quali saranno le Classiche che andranno in onda su Rai 2? 04/03 Strade Bianche 18/03 Milano Sanremo 0… - cyclingoo : ?? Team DSM, annunciate le selezioni per Strade Bianche, Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico / By @spaziociclismo… - biciPRO1 : Dopo le prime positive uscite in terra francese, @romainbardet prepara la @ParisNice. Intanto a cuore aperto e con… - 53x11Podcast : RT @sgavdio: Finalmente inizia la stagione 2023 del grande ciclismo: Omloop, KBK, Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno, Parigi-Nizza, Sanrem… - sgavdio : Finalmente inizia la stagione 2023 del grande ciclismo: Omloop, KBK, Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno, Parigi-Ni… -