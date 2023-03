CIAO – Rassegna Lucio Dalla | premiati Cremonini | Sattei | Luchè | Colapesce Dimartino

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 marzo 2023) Per la prima edizione disono statiCesare, MaraEmozionante serata per la 1ª edizione di, per le forme innovative di musica e creatività”, ladedicata ae ispirata alla sua straordinaria capacità di visione che si è tenuta ieri sera, giovedì 2 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna, e presentata da Dario Ballantini e Mille. Questi gli artisti vincitori del premio Ballerino, assegnato nel corso della serata: – per la categoria “ARTISTA”: MARA ...