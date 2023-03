Cialtronate femministe | il quadro di Sissi coperto da una poesia | “Non va ricordata per la bellezza”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar — Che il liberal-progressismo e tutte le sue venefiche emanazioni avessero in odio la— un odio sotto il quale si celano, principalmente, invidia e risentimento — è ormai acclarato: non stupisce, dunque, apprendere dell’iniziativa delMuseum a Vienna, dove il famosodell’imperatrice austriaca dipinto nel 1865 da Winterhalter è stato interamenteda una. La poveracoperta da un temino delle elementari Secondo quanto riporta Dagospia, si tratta di una lenzuolata bianca sulla quale è stampata, in maniera piuttosto sgangherata, ma l’effetto è sicuramente voluto, unaminimalista — più un temino delle elementari, a dire il vero — che parla della vita e delle qualità caratteriali di. Lo ...