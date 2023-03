Chris Pine: "Mi sono tagliato i capelli perché mi hanno detto che assomigliavo a Rachel di Friends" (Di venerdì 3 marzo 2023) Chris Pine ha ammesso di aver stravolto il suo look dopo che gli era stato detto che assomigliava a Rachel, personaggio interpretato da Jennifer Aniston in Friends. In attesa di vederlo impegnato in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine è tornato nuovamente alla ribalta per aver commentato pubblicamente l'episodio, divenuto virale, del presunto sputo da parte di Harry Styles. L'attore ha spiegato di come si fosse trattato di un equivoco e di come i due stessero soltanto scherzando. Chris Pine ha poi confessato di aver cambiato look e di essersi tagliato i capelli dopo che la sua publicist gli ha detto che assomigliava a Rachel di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023)ha ammesso di aver stravolto il suo look dopo che gli era statoche assomigliava a, personaggio interpretato da Jennifer Aniston in. In attesa di vederlo impegnato in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri,è tornato nuovamente alla ribalta per aver commentato pubblicamente l'episodio, divenuto virale, del presunto sputo da parte di Harry Styles. L'attore ha spiegato di come si fosse trattato di un equivoco e di come i due stessero soltanto scherzando.ha poi confessato di aver cambiato look e di essersidopo che la sua publicist gli hache assomigliava adi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantascienzacom : Chris Pine ha affermato che Star Trek al cinema è… “maledetto”: L’attore che interpreta sul grande schermo il capit… - lh28larry : RT @elainstyles: non che ce ne fosse bisogno, ma chris pine ha rilasciato una nuova intervista ed confermato al 100% che harry non l'ha spu… - La___Styles : Ci voleva la smentita di Chris Pine per capire che Harry non aveva sputato alla premiere? ?? - cinemhar : lo spit gate è stato assurdo cioè le persone davvero pensavano che harry styles avesse sputato addosso a chris pine… - zaynswomanbabe : RT @elainstyles: non che ce ne fosse bisogno, ma chris pine ha rilasciato una nuova intervista ed confermato al 100% che harry non l'ha spu… -