Chris Pine e lo sputo di Harry Styles, l'attore torna a parlare del "fattaccio": "Ecco come sono andate davvero le cose" (Di venerdì 3 marzo 2023) A mesi di distanza, si torna a parlare di "#spitgate", nome attribuito alla controversia nata lo scorso settembre 2022, quando il popolo del web iniziò a commentare un filmato della Mostra del Cinema di Venezia in cui il cantante e attore Harry Styles, sedendosi accanto a Chris Pine, sembrava aver sputato addosso al co-protagonista del film "Don't Worry Darling". Adesso, è lo stesso Pine a tornare a parlare della faccenda, per mettere a tacere una volta per tutte i pettegolezzi sul "fattaccio". "Harry non mi ha sputato addosso", ha dichiarato l'attore di "Star Trek" in un'intervista su TikTok pubblicata lo scorso mercoledì. "Lui è un ragazzo molto, molto gentile. Ma ammetto che dal ...

