Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Chinni (Ucb Italia), 'Impegnati ad affrontare le malattie croniche' - - ledicoladelsud : Chinni (Ucb Italia), “Impegnati ad affrontare le malattie croniche” -

Così Federico, amministratore delegato diItalia, azienda biofarmaceutica globale, durante la conferenza stampa che ha lanciato la campagna "Metti la Psoriasi Fuori Gioco", svoltasi a ..."L'introduzione in Italia di bimekizumab nella pratica clinica consente di rispondere a un urgente bisogno terapeutico insoddisfatto " ha dichiarato Federico, amministratore delegato di......anni una rilevante esperienza in epilessia e rimane in costante ascolto delle problematiche e dei bisogni irrisolti delle persone che vivono con questa patologia - afferma Federico, Ad...

Chinni (Ucb Italia), "Impegnati ad affrontare le malattie croniche" Gazzetta di Reggio

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - “Ucb conferma il suo impegno nell’affrontare le malattie croniche e il primo aspetto sta nel puntare sull’innovazione scientifica con soluzioni terapeutiche che aiuti ...Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione del lancio in Italia di bimekizumab, farmaco innovativo per il trattamento della psoriasi da moderata a severa, Ucb Pharma presenta una nuova campagna di ...