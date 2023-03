(Di venerdì 3 marzo 2023) E' stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere ladelle indagini relative all'omicidio di Pier Paoloavvenuto ad Ostia il 2 novembre del 1975. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte di Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna' - _stnflwr : RT @repubblica: Morte di Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna' - vermontaigne : RT @repubblica: Morte di Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna' - iconanews : ++ Chiesta riapertura indagine Pasolini, 'verificare tre Dna' ++ - Footymac : RT @repubblica: Morte di Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna' -

E' stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere ladelle indagini relative all'omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto ad Ostia il 2 novembre del 1975. L'atto è stato redatto dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco ...Fontana invece non l'ha mai, come dimostrano le mail di fine febbraio. Fontana sentito dai ... a opporsi alladel pronto soccorso e a portare personalmente la sera del 23 febbraio ...Ladell'ospedale di Alzano, dopo qualche ora di chiusura, a quanto pare avrebbe inciso ...dal Fdi Galeazzo Bignami. Ma chi di loro ha accusato apertamente e pubblicamente Chiappani ...

++ Chiesta riapertura indagine Pasolini, 'verificare tre Dna' ++ ... Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri russo interviene a una conferenza a margine del G20: "Ma come mai quando si trattava dei conflitti in Iraq, Afghanistan e Libia ...PESARO - E' ancora emergenza nel carcere di Pesaro. Un detenuto di origine gambiana, approfittando dell'ora d'aria, intorno alle 13.15 è stato fermato ...