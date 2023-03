(Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Nuova istanza alla procura di Roma per lae indaginidi, avvenuta all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975. A depositarla l'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco eo sceneggiatore Giovanni Giovannetti: nell'atto si chiede ai pm di piazzale Clodio di approfondire in modo più compiuto la questione legata ai tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010scena del crimine. "Quella notte all'Idroscalo di Ostia, Pino Pelosi (l'unico condannato definitivamente a 9 anni e 7 mesi, ndr) non era solo, ci sono almeno tre tracce, tre 'fotografie' di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare ad una verità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte di Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna' - sulsitodisimone : Chiesta la riapertura dell'indagine sulla morte di Pier Paolo Pasolini - temistocle123 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Pasolini, chiesta riapertura indagini: verificare Dna assassini #pasolini #omicidio #roma #3marzo https://t.… - infoitinterno : Omicidio Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini - infoitinterno : Caso Pasolini: chiesta riapertura indagini, al centro 3 Dna -

E' stata depositata questa mattina in Procura, a Roma , una istanza per chiedere ladelle indagini relative all' omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto a Ostia il 2 novembre del 1975. Nell'istanza si chiede di accertare a chi appartengano i tre Dna individuati dai ...La richiesta didelle indagini approfondimento Antimafia, ipotesi omicidio Pasolini legato a furto film L'atto è stato redatto dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David ...I presentatori dell'istanza didel fascicolo aggiungono che 'nella prima indaginequesto si è fatto in modo parziale, sono stati esaminati circa 30 Dna ma oggi è tempo di fare verifiche più ...

Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: "Verificare tre Dna" Repubblica Roma

Secondo l’istanza presentata questa mattina, Pasolini era andato all’Idroscalo di Ostia per riottenere le pizze del film ‘Salò, le ...Depositata in Procura a Roma un'istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, consumato all'idroscalo di Ostia il 2 ...