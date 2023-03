Chiesta la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nella mattinata di oggi, 3 marzo 2023, è stata depositata in Procura a Roma un’istanza per chiedere ladi. Il celebre poeta, scrittore e regista venne assassinato ad Ostia il 2 novembre del 1975. Tuttavia, anche a distanza di anni, la dinamica dell’assassinio non sembra essere del tutto ... TAG24.

'Abbiamo chiesto ladel caso di Pasolini perché partiamo da un punto fermo che sono i 3 Dna. Non è un'indagine come nel 2009 che partiva da zero, grazie all'esame che abbiamo richiesto nel ...... l'ultimo scrittore italiano del '900 e il primo dell'epoca nuova Pier Paolo Pasolini e la banda della Magliana: 'Coinvolta nel suo omicidio' I presentatori dell'istanza didel fascicolo ...I presentatori dell'istanza didel fascicolo aggiungono che 'nella prima indagine questo si è fatto in modo parziale, vennero esaminati circa 30 Dna ma oggi è tempo di fare verifiche più ...

Pasolini, chiesta riapertura caso: "Verificare tre Dna" Adnkronos

È stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la riapertura delle indagini relative all'omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto a Ostia il 2 novembre del 1975. L'atto ...