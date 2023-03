“Chiedi scusa!” GF Vip 7 | Alfonso Signorini perde la testa | Donnamaria non la passa liscia

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nuovo scontro ieri al GF Vip 7 trae Edoardocon i toni che si sono immediatamente scaldati. È successo a margine di un altro facci a faccia, quello tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi. Durante la puntata di ieriha dato, per l’ennesima volta, una versione della sua storia con Antonella Fiordelisi. Versione che non ha convinto nessuno, anzi ha sollevato l’ennesimo polverone sul volto di Forum accusato a più riprese di continuare a tenere il piede in due staffe: da una parte lontano, da una parte vicino ad Antonella solo per opportunismo. Edoardo che in settimane non era stato tenero con lei rivelando ai suoi compagni di avventura che Antonella continua a mentire su determinate situazioni solo per poterre da vittima: “Giurando il falso su una cosa che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... opacarophile104 : RT @alicexvrose: è inutile che mi chiedi scusa, il danno ormai è fatto - disgrazianoo : RT @alicexvrose: è inutile che mi chiedi scusa, il danno ormai è fatto - Federic22092257 : RT @alicexvrose: è inutile che mi chiedi scusa, il danno ormai è fatto - myafricanretre1 : @stanzaselvaggia Ricorda quello che dicevi sui sistemi di areazione delle scuole presente su youtube e, se ti viene, chiedi scusa!!! - Giulia_lilla_ : RT @alicexvrose: è inutile che mi chiedi scusa, il danno ormai è fatto -

Mourinho si è rivolto a Serra e ha detto: "Se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mie la cosa finisce qui", Serra ha replicato: "di che Io non devo chiedere ...Tiperché la scelta debba ricadere proprio su di voi e non sugli altri quando le mansioni ... simulando un calo di commesse quando il bilancio dimostra il contrario; con lache la sua ...Traduce passabilmente Paul Celan ma se leuna poesia alla maniera di Celan esce una robaccia ... che ti risponde a tono come se fosse dotata di sentimenti, che sie fa il tifo per te, con ...

"Se hai le pa**e ripeti, poi mi chiedi scusa", "Bugiardo. Uomo di m ... Goalist

Un fatto non accettato soprattutto dopo il confronto avuto con Serra nello spogliatoio.- «Se mi chiedi scusa, finisce qui» la proposta di Mou. «Scusa di che Io non devo chieder scusa a nessuno, io ...di M.G.P. «È solo una bozza, non c’è nessun documento ufficiale né pre adottato né adottato», ha dichiarato a Umbria24 Eleonora Pace, consigliera regionale presidente delle Terza commissione sanità, m ...