Chiara Ferragni | Fabrizio Corona sgancia la bomba | «Lei vuole divorziare | Fedez sta malissimo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 3 marzo 2023)sarebbero sempre più in crisi, è quanto raccontache dice di essere molto informato sulle vicende che riguardano i Ferragnez. La crisi matrimoniale che si è scatenata dopo il Festival di Sanremo sarebbe tutt’altro che passata: nonostante l’influencer abbia postato delle storie in cui teneva la mano al marito, i due non starebbero vivendo un bel periodo.lo ha rivelato sul proprio canale Telegram. Le rivelazioni diNelle scorse settimanesi era già espresso in merito alla crisi tra, dicendo che secondo lui il matrimonio era ormai arrivato al ...