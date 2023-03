Chiara Ferragni e Fedez, intervengono i genitori della coppia: il rapper rompe il silenzio (Di venerdì 3 marzo 2023) Chiara Ferragni e Fedez sempre più distanti: la coppia sembra essere prossima al divorzio È passato quasi un mese dal Festival di Sanremo e se tutti i personaggi continuano a mostrarsi sui social e in tv, di Fedez neanche l'ombra. La coppia sembra essere in crisi e tutto è avvenuto proprio durante il festival della musica italiana. Federico ha completamente oscurato la moglie Chiara Ferragni che era emozionatissima per questo debutto. Già durante la conferenza stampa alcuni giornalisti avevano chiesto a Chiara di suo Marito e la conduttrice aveva messo in chiaro che, a questo festival, avrebbe rappresentato se stessa, non suo marito né tanto meno la coppia. Eppure con le sue rime, la sua presenza ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 marzo 2023)sempre più distanti: lasembra essere prossima al divorzio È passato quasi un mese dal Festival di Sanremo e se tutti i personaggi continuano a mostrarsi sui social e in tv, dineanche l'ombra. Lasembra essere in crisi e tutto è avvenuto proprio durante il festivalmusica italiana. Federico ha completamente oscurato la moglieche era emozionatissima per questo debutto. Già durante la conferenza stampa alcuni giornalisti avevano chiesto adi suo Marito e la conduttrice aveva messo in chiaro che, a questo festival, avrebbe rappresentato se stessa, non suo marito né tanto meno la. Eppure con le sue rime, la sua presenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - blogtivvu : Tra Chiara Ferragni e Fedez è finita? La crisi dei Ferragnez: “I genitori di entrambi stanno facendo di tutto…”, gl… - ElisaDiGiacomo : Chiara Ferragni e Fedez: 'Lei è sempre più propensa a chiedere il divorzio' - AIMHTrashmania : RT @mydayisgrey: I tempi sono maturi per ammettere che senza Fedez le storie di Chiara Ferragni sono noiose - intheoldground : La shitstorm per aver criticato - anche educatamente - il discorso di Chiara Ferragni a Sanremo non la scorderò fac… -