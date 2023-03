Chi sarà il primo finalista del GF Vip 7? I sondaggi (Di venerdì 3 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata di lunedì 6 marzo del Grande Fratello Vip 7 eleggerà il primo finalista dell’edizione di quest’anno. A contendersi l’accesso alla semifinale saranno in sette: Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il concorrente più votato si guadagnerà un posto nella finalissima di lunedì 3 aprile. Leggi anche: Chi sono i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 7: i risultati dei sondaggi sul televoto di lunedì 6 marzo I sondaggi sul televoto della puntata di lunedì 6 marzo del GF Vip 7 vedono complessivamente in vantaggio Nikita Pelizon, prima nel sondaggio di Forumfree e seconda in quello di RealityHouse. Nel ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Parliamo di. Il televoto della puntata di lunedì 6 marzo del Grande Fratello Vip 7 eleggerà ildell’edizione di quest’anno. A contendersi l’accesso alla semifinale saranno in sette: Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il concorrente più votato si guadagnerà un posto nella finalissima di lunedì 3 aprile. Leggi anche: Chi sono i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 7: i risultati deisul televoto di lunedì 6 marzo Isul televoto della puntata di lunedì 6 marzo del GF Vip 7 vedono complessivamente in vantaggio Nikita Pelizon, prima nelo di Forumfree e seconda in quello di RealityHouse. Nel ...

