Chi l’ha visto? | topi e insetti nell’appartamento del vicino di casa scomparso | “Abbiamo sigillato l’abitazione | c’è una puzza incredibile”

Di Raffaele Lioce, 80 anni, ex dipendente delle Poste Italiane, non si hanno più notizie ormai da diversi mesi. Ma a preoccupare ora, oltre che le sue sorti, sono le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versa il suo appartamento. L'uomo era infatti un accumulatore seriale, viveva tra buste di immondizia, montagne di vestiti e materiali vari. Una situazione tale da spingere i condomini del palazzo di viale Mazzini a Foggia a chiamare Chi l'ha visto? per chiedere aiuto. Dopo la scomparsa di Lioce, i condomini hanno infatti dovuto schermare la porta della sua abitazione per evitare che ne uscissero topi e insetti: "Non vedo il signor Raffaele da quattro o cinque mesi. Non sappiamo nulla, non sappiamo cosa c'è dentro quella casa e cosa esce fuori, ho sigillato tutto perché ...

