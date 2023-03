Chi era Lelio Luttazzi: storia, moglie, figli, lavoro e morte (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 marzo, Rossana Moretti, moglie di Lelio Luttazzi, dalla cui nascita ricorrerà il centenario il 27 aprile, era ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e stasera alle 21:25 su Rai 3 ci sarà un docu-film su di lui: “Souvenir d’Italie”, che è anche il titolo di una sua celeberrima canzone. Questo articolo è dedicato proprio a Lelio. Chi era Lelio Luttazzi: storia, lavoro e morte Lelio Luttazzi, dicevamo, nasce il 27 aprile del 1923. La sua città è Trieste. Artista decisamente poliedrico (pianista, cantante, direttore d’orchestra, conduttore sia in TV che in radio, regista, showman e scrittore), ha un’infanzia ed un’adolescenza difficili (perde prestissimo il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 marzo, Rossana Moretti,di, dalla cui nascita ricorrerà il centenario il 27 aprile, era ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e stasera alle 21:25 su Rai 3 ci sarà un docu-film su di lui: “Souvenir d’Italie”, che è anche il titolo di una sua celeberrima canzone. Questo articolo è dedicato proprio a. Chi era, dicevamo, nasce il 27 aprile del 1923. La sua città è Trieste. Artista decisamente poliedrico (pianista, cantante, direttore d’orchestra, conduttore sia in TV che in radio, regista, showman e scrittore), ha un’infanzia ed un’adolescenza difficili (perde prestissimo il ...

