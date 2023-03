Chi era il senatore Bruno Astorre, una vita per la politica: da Ppi a Margherita e Pd (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Avrebbe compiuto 60 anni, la settimana prossima Bruno Astorre, il senatore morto oggi. Era nato a Roma l’11 marzo 1963. senatore Pd di lungo corso, era a palazzo Madama dal 2013. Dal 2018 segretario regionale del Pd nel Lazio, ultimo impegno le recenti elezioni regionali. Una lunga carriera politica iniziata nel Ppi, proseguita nella Margherita e quindi nel Pd. Nel 2021 si era sposato con Francesca Sbardella, sindaca Pd di Frascati. E alla cerimonia avevano preso parte tanti dirigenti dem laziali, da Nicola Zingaretti a Luigi Zanda e Dario Franceschini, della cui componente – Areadem – Astorre era una delle colonne portanti. “Ciao Bruno, amico di una vita”, ha scritto Franceschini su twitter. “Ci hai insegnato cosa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Avrebbe compiuto 60 anni, la settimana prossima, ilmorto oggi. Era nato a Roma l’11 marzo 1963.Pd di lungo corso, era a palazzo Madama dal 2013. Dal 2018 segretario regionale del Pd nel Lazio, ultimo impegno le recenti elezioni regionali. Una lunga carrierainiziata nel Ppi, proseguita nellae quindi nel Pd. Nel 2021 si era sposato con Francesca Sbardella, sindaca Pd di Frascati. E alla cerimonia avevano preso parte tanti dirigenti dem laziali, da Nicola Zingaretti a Luigi Zanda e Dario Franceschini, della cui componente – Areadem –era una delle colonne portanti. “Ciao, amico di una”, ha scritto Franceschini su twitter. “Ci hai insegnato cosa ...

