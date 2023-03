Chi è Soleil Sorge: biografia, data di nascita, genitori, altezza e Instagram (Di venerdì 3 marzo 2023) Soleil Anastasia Sorge è nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles (USA) sotto il segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è 173 cm, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @Soleil stasi. I genitori di Soleil Sorge sono l'imprenditore italiano Paolo Sorge e l'insegnante di yoga statunitense Wendy Kay. I due si sono separati quando Soleil era molto piccola, e quindi la ragazza è cresciuta tra Los Angeles e l'Italia. Dopo aver frequentato il liceo scientifico e conseguito il diploma, la Sorge si è iscritta presso l'università La Sapienza di Roma. Tuttavia, ha capito di voler diventare un'attrice, ed ha deciso di studiare recitazione presso il «Lee Strasberg Theatre and Film Institute» di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 marzo 2023)Anastasiaè nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles (USA) sotto il segno zodiacale del Cancro. La suaè 173 cm, ed il suo profiloufficiale è @stasi. Idisono l'imprenditore italiano Paoloe l'insegnante di yoga statunitense Wendy Kay. I due si sono separati quandoera molto piccola, e quindi la ragazza è cresciuta tra Los Angeles e l'Italia. Dopo aver frequentato il liceo scientifico e conseguito il diploma, lasi è iscritta presso l'università La Sapienza di Roma. Tuttavia, ha capito di voler diventare un'attrice, ed ha deciso di studiare recitazione presso il «Lee Strasberg Theatre and Film Institute» di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiaraRosa1987 : @HelenaG07927152 Antonella nn è nei piani del gf per la finale. La stanno spremendo come soleil e poi la faranno fu… - carmen_cupini : RT @_e_l_i_s_a___: La vera domanda è: chi tra @Soleil_stasi e @CaliforniaPrune è la vera influencer? - annakiara119 : RT @_e_l_i_s_a___: La vera domanda è: chi tra @Soleil_stasi e @CaliforniaPrune è la vera influencer? - GiuseppinaPusce : RT @_e_l_i_s_a___: La vera domanda è: chi tra @Soleil_stasi e @CaliforniaPrune è la vera influencer? - Gianni_gian13 : RT @SoleilSorgeFan: Per molti il diverso fa paura, viene evitato ed escluso. Per altri invece affascina, è approfondito e incluso. Parlare… -