Chi è Porcellino del Cantante Mascherato? «Forse una donna» | gli indizi

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 3 marzo 2023) È alle porte la nuova edizione de Il. Milly Carlucci continua a svelare i costumi che saranno in gara prossimamente tra cui il: chi è? La maschera era stata annunciata in anteprima in uno spot pubblicitario e l'ispirazione per la realizzazione del bozzetto presentato dalla Carlucci sui social arriva da 'Pigliet' di Mascked Singer Usa 5. Nella versione USA, Ilde Il4 ha un abbigliamento giovanile composto da calzoni corti, camicetta e bretelle, oltre che un cappello colorato. Sarà l'abbigliamento l'o per cercare di capire e indovinare chi si nasconde sotto la maschera? Ma quanto è tenera questa maschera!?Vi presentiamo “”?Chi si nasconderà al suo ...