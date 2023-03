Chi è Luca Koleosho | il “nuovo italiano” di origine canadese che la Figc ha scovato nella Liga!

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) E’ nato negli Stati Uniti d’America, per la precisione a Trumbull, Connecticut, il 15 settembre 2004. Il padre è nigeriano, la madre italo-. Motivo per cui, finora, ha potuto giocare per tre diverse Nazionali: Usa, Canada e Italia. E volendo potrebbe aggiungerne ancora una al suo curriculum, quella della Nigeria. Il caso diè incredibile ma vero. Con quattro passaporti in mano, l’esterno offensivo in forza all’Espanyol (sì, avete capito bene, gioca in Spagna,Liga) è stato convocato proprio in questi giorni dall’Under 19 di Alberto Bollini, impegnata a fine marzofase élite degli Europei di categoria. E così, dopo le maglie degli Usa (Under 15 e Under 20) e del Canada (Under 20 e maggiore, ma solo in amichevole), suoi Paesi di, ora vestirà ...