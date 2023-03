Chi è Gabriele Minì, il giovane pilota italiano in pole-position a Sakhir in F3 (Di venerdì 3 marzo 2023) Una notizia davvero confortante per il Motorsport italiano. Gabriele Minì, classe 2005, nella sua prima esperienza del campionato di F3 ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP del Bahrain, primo round di questa competizione. Sul circuito di Sakhir, il giovanissimo siciliano ha fatto vedere le sue grandi qualità, realizzando il miglior tempo di 1:47.055, sfruttando alla perfezione la monoposto del Team Hitech Pulse-Eight, precedendo il brasiliano Borleto (Trident) di 0.057 e lo svizzero Saucy (Art Grand Prix) di 0.111. Da notare anche l’ottima prestazione dell’altro rookie nostrano, Leonardo Fornaroli (Trident), che ha ottenuto il settimo tempo a 0.235 dalla pole. Di conseguenza, per Minì la grande chance per mettersi in evidenza in Gara-1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Una notizia davvero confortante per il Motorsport, classe 2005, nella sua prima esperienza del campionato di F3 ha ottenuto lanelle qualifiche del GP del Bahrain, primo round di questa competizione. Sul circuito di, il giovanissimo siciliano ha fatto vedere le sue grandi qualità, realizzando il miglior tempo di 1:47.055, sfruttando alla perfezione la monoposto del Team Hitech Pulse-Eight, precedendo il brasiliano Borleto (Trident) di 0.057 e lo svizzero Saucy (Art Grand Prix) di 0.111. Da notare anche l’ottima prestazione dell’altro rookie nostrano, Leonardo Fornaroli (Trident), che ha ottenuto il settimo tempo a 0.235 dalla. Di conseguenza, perla grande chance per mettersi in evidenza in Gara-1 ...

