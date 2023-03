Chi è Edoardo il vincitore di Masterchef 12 (Di venerdì 3 marzo 2023) Si chiama Edoardo Franco, ed è lui che ieri sera, giovedì 2 marzo 2023, ha vinto la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Un successo per certi versi inaspettato – considerando gli sfidanti – ma assolutamente meritato sia per il cammino fatto nel corso di questa edizione, sia per quanto fatto vedere in finale. Se a questo aggiungiamo anche la simpatia e il carattere sempre sorridente, anche nei momenti più complicati della competizione, il risultato finale non può che considerarsi più che meritato. Ma conosciamolo più da vicino! Cosa sappiamo su Edoardo Franco il vincitore di Masterchef 12 Nel nostro personale pronostico lo avevamo dato come outsider di questa finale e in effetti tale si è rivelato. Dopo l’eliminazione di Mattia, anche questa pronosticata dalla nostra Redazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Si chiamaFranco, ed è lui che ieri sera, giovedì 2 marzo 2023, ha vinto la dodicesima edizione diItalia. Un successo per certi versi inaspettato – considerando gli sfidanti – ma assolutamente meritato sia per il cammino fatto nel corso di questa edizione, sia per quanto fatto vedere in finale. Se a questo aggiungiamo anche la simpatia e il carattere sempre sorridente, anche nei momenti più complicati della competizione, il risultato finale non può che considerarsi più che meritato. Ma conosciamolo più da vicino! Cosa sappiamo suFranco ildi12 Nel nostro personale pronostico lo avevamo dato come outsider di questa finale e in effetti tale si è rivelato. Dopo l’eliminazione di Mattia, anche questa pronosticata dalla nostra Redazione, ...

