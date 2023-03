Chi è Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef Italia 12? (Di venerdì 3 marzo 2023) Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef Italia 12. Un po’ a sorpresa il 26enne di Varese è riuscito a trionfare nel talent cook show di Sky dimostrandosi un talento vero pronto a esplodere. Il suo menù finale, “Tutto mondo”, portava sul palco diversi paesi anche a dimostrazione di una vita sempre in viaggio. Una caratteristica che lo rende riconoscibile, è il particolare taglio di capelli a caschetto, che ha attirato l’attenzione di Barbieri (nomen omen) Il vincitore di Masterchef Italia 12 ha svelato di aver fatto tanti lavori nel corso della sua seppur giovane vita e che si è spostato in continuazione in giro per l’Europa. Ai tempi della scuola alberghiera il ragazzo fu protagonista di uno scambio culturale in Svezia, un paese che gli è rimasto ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)è ildi12. Un po’ a sorpresa il 26enne di Varese è riuscito a trionfare nel talent cook show di Sky dimostrandosi un talento vero pronto a esplodere. Il suo menù finale, “Tutto mondo”, portava sul palco diversi paesi anche a dimostrazione di una vita sempre in viaggio. Una caratteristica che lo rende riconoscibile, è il particolare taglio di capelli a caschetto, che ha attirato l’attenzione di Barbieri (nomen omen) Ildi12 ha svelato di aver fatto tanti lavori nel corso della sua seppur giovane vita e che si è spostato in continuazione in giro per l’Europa. Ai tempi della scuola alberghiera il ragazzo fu protagonista di uno scambio culturale in Svezia, un paese che gli è rimasto ...

