Chelsea, situazione critica: gol del mese di Joao Felix. Ma è l'unico di febbraio (Di venerdì 3 marzo 2023) situazione più che mai critica in casa Chelsea: Joao Felix ha vinto il premio di gol del mese, avendo realizzato l'unico di febbraio Il gol del mese del Chelsea è quello di Joao Felix contro il West Ham nel derby pareggiato per 1-1 lo scorso 11 febbraio. Nulla di strano fin qui, se non che la rete del portoghese è stata l'unica messa a segno dai londinesi nel mese appena trascorso. Segno di come la crisi, in questo momento, sia più che mai profonda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

