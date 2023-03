Chelsea, Potter: «La situazione contrattuale di Mount? Una cosa tra lui e il club» (Di venerdì 3 marzo 2023) Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Leeds Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Mason per noi è stato fantastico, è il migliore con cui lavorare. Sta soffrendo come tutti noi e vuole fare meglio, ottenere risultati migliori. La situazione contrattuale? E’ una cosa tra lui e il club. Il mio compito è aiutare i giocatori a migliorare e non lo stiamo facendo bene come vorremmo. Non sto pensando all’estate, solo alla partita di domani, a preparare la squadra, ad aiutare la squadra a migliorare i risultati e le prestazioni e a rispondere al brutti momento in cui ci troviamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Leeds Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Mason per noi è stato fantastico, è il migliore con cui lavorare. Sta soffrendo come tutti noi e vuole fare meglio, ottenere risultati migliori. La? E’ unatra lui e il. Il mio compito è aiutare i giocatori a migliorare e non lo stiamo facendo bene come vorremmo. Non sto pensando all’estate, solo alla partita di domani, a preparare la squadra, ad aiutare la squadra a migliorare i risultati e le prestazioni e a rispondere al brutti momento in cui ci troviamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

