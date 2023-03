Chelsea | Koulibaly | Mi auguro che il Napoli possa vincere lo Scudetto | sono sempre un loro tifoso

(Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidou, difensore deled ex, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, di seguito le sue parole: "Io miche ilvinca qualcosa quest'anno perchè lo merita. Credo nel destino,un, quando vincono mi fa molto piacere. Il popolo napoletano merita qualcosa di grande. Spero che riusciranno ad averlo già quest'anno. Poi che sia senza di me, vuol dire che il destino ha detto così. Nongeloso, misolo che ilqualcosa".

Notizie Napoli calcio - Kalidou, ex difensore del Napoli attualmente al, è tornato a parlare degli azzurri ai microfoni gianlucadimarzio.com. Intervistaha detto la sua sulla stagione del ...Il difensore senegalese delKalidouha avuto modo di parlare della stagione in Premier League e del suo adattamento al nuovo campionato. Nel corso di un'intervista al tabloid inglese The Sun , l'ex Napoli si è ...Ingaggi e costi dell'ex napoletano sono elevatissimi ed il contratto colè ancora lungo." Calciomercato.it23 presenze totali tra coppe e campionato condite da due reti per ...

Chelsea, Koulibaly: “Ho bisogno di tempo per adattarmi. Su Potter…” ItaSportPress

L'Inter starebbe pensando al centrale Koulibaly del Chelsea, con i Blues che sarebbero interessati a Maignan del Milan ...Il centrale senegalese spera fortemente che gli azzurri riescano a coronare il grande sogno tricolore. Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Chelsea, non dimentica il proprio passato all'ombra del ...