Chelsea, Koulibaly chiude alla cessione: «Ho un triennale qui» (Di venerdì 3 marzo 2023) Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, chiude subito alla possibilità di un suo addio: le dichiarazioni del senegalese Kalidou Koulibaly, ai microfoni del Sun, ha parlato del suo futuro al Chelsea. LE PAROLE – «Ho un contratto di tre anni e sono tranquillo. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono. Non è una stagione difficile per me, ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo. Quando ho deciso di venire qui ero ben consapevole che non sarebbe stato facile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

