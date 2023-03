Chelsea, City e Tottenham: è corsa a tre per un difensore (Di venerdì 3 marzo 2023) Josko Gvardiol potrebbe presto andare a giocare in Premier League. Sul difensore del Lipsia c'è l'interesse di Chelsea, Manchester... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Josko Gvardiol potrebbe presto andare a giocare in Premier League. Suldel Lipsia c'è l'interesse di, Manchester...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, City e Tottenham: è corsa a tre per un difensore: Josko Gvardiol potrebbe presto andare a giocare in Premi… - alexerAARA : @AntonioLopezCf @RealSeasonNT1 Dile eso al PSG, Chelsea y City - MrLeyvaTM : Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG.. Este es el camino. #MrScoutSoccer - NANDOLEVANO : @FilominoGanasce @NicoSchira Allora come dici tu squadre come Psg, Borussia Dortumund, Chelsea, Manchester City, si… - FrankRN10 : @MattiaMadMat @daniele_maria_ @marco171292 @RPozzolli @alevc85 @AndreaLongoni5 City Chelsea Psg Barcellona.. tutti… -