Che tempo che fa, anticipazioni 5 marzo 2023: chi sono gli ospiti, arriva Claudio Baglioni (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta per tornare il consueto appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa! Ricordiamo che l’appuntamento è previsto per domenica 5 marzo a partire dalle 20.30 su Rai 1 e vedrà alla conduzione, come sempre, la maestria e la bravura del padrone di casa Fabio Fazio. Con lui ad allietare la domenica sera dei telespettatori numerosi ospiti, in un confronto a tu per tu sull’attualità e non solo. Immancabile poi lo spazio dedicato alla comica Luciana Litizzetto, ‘Lucianina‘ sempre pronta a strappare un sorriso con la sua ironia che non è mai banale! Ma cosa vedremo nella prossima puntata di Che tempo che fa? Ecco per voi qualche piccola anticipazione. Luciana Littizzetto: chi è, età, carriera, figli, marito, vita privata e Instagram Le anticipazioni della prossima puntata di Che tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta per tornare il consueto appuntamento con la trasmissione Cheche fa! Ricordiamo che l’appuntamento è previsto per domenica 5a partire dalle 20.30 su Rai 1 e vedrà alla conduzione, come sempre, la maestria e la bravura del padrone di casa Fabio Fazio. Con lui ad allietare la domenica sera dei telespettatori numerosi, in un confronto a tu per tu sull’attualità e non solo. Immancabile poi lo spazio dedicato alla comica Luciana Litizzetto, ‘Lucianina‘ sempre pronta a strappare un sorriso con la sua ironia che non è mai banale! Ma cosa vedremo nella prossima puntata di Cheche fa? Ecco per voi qualche piccola anticipazione. Luciana Littizzetto: chi è, età, carriera, figli, marito, vita privata e Instagram Ledella prossima puntata di Che...

