"Che Dio ci aiuti 7", scatta l'amore ma la gattamorta rovina Emiliano (Di venerdì 3 marzo 2023) A Che Dio ci aiuti 7 va in scena la profezia su Emiliano, alias Pierpaolo Spollon. Un presagio nefasto si realizzerà se continuerà a frequentare la ragazza che ha appena conosciuto, la gattamorta Corinna. Azzurra (Francesca Chillemi) scopre l'inganno ma l'amore ancora non sboccia. Che Dio ci aiuti 7, trionfa e diventa leader della serata Torna Che Dio ci aiuti 7 con due nuovi episodi ed è subito un grande trionfo dopo il leggero calo. Ancora una volta Azzurra, Suor Teresa e le ragazze dell'Angolo Divino conquistano la prima serata, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della prima serata. La fiction, andata in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 2 marzo, ha conquistato 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share. Ha battuto quindi un'altra volta il Grande Fratello Vip ...

