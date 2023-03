Che cosa prevede la legislazione Usa dell’AI Bill of Rights? (Di venerdì 3 marzo 2023) Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre l’Unione Europea si concentra in maniera specifica su un regolamento per l’intelligenza artificiale, subordinandolo al GDPR ma non prevedendo – al momento – una sezione dedicata alle opere d’ingegno che l’AI può in qualche modo replicare, copiare, riproporre senza il consenso degli interessati e di coloro che detengono il copyright sull’opera stessa, negli Stati Uniti un corpus legislativo c’è, ma è ancora insoddisfacente. Si tratta dell’AI Bill of Rights, approvato nel 2022 – con un certo anticipo e con una certa sensibilità nei confronti del problema rispetto ai colleghi legislatori europei -, ma non centrato assolutamente sulle questioni più spinose che lo strumento dell’AI si porta con sé. LEGGI ANCHE > «Il manifesto di EGAIR riguarda tutti, non solo gli ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 marzo 2023) Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre l’Unione Europea si concentra in maniera specifica su un regolamento per l’intelligenza artificiale, subordinandolo al GDPR ma nonndo – al momento – una sezione dedicata alle opere d’ingegno che l’AI può in qualche modo replicare, copiare, riproporre senza il consenso degli interessati e di coloro che detengono il copyright sull’opera stessa, negli Stati Uniti un corpus legislativo c’è, ma è ancora insoddisfacente. Si trattaof, approvato nel 2022 – con un certo anticipo e con una certa sensibilità nei confronti del problema rispetto ai colleghi legislatori europei -, ma non centrato assolutamente sulle questioni più spinose che lo strumentosi porta con sé. LEGGI ANCHE > «Il manifesto di EGAIR riguarda tutti, non solo gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : La cosa incredibile è che su tutto quello che ci sarebbe da indagare per la gestione pandemica di speranza, se capi… - borghi_claudio : Significa che sindaci, regioni e governi faranno la corsa a implementare qualsiasi misura restrittiva, anche la più… - fdragoni : Silvio Brusaferro 'propose di non dare attuazione al Piano pandemico, prospettando soluzioni alternative, impedendo… - IlMagodiIos : @Juveatrestelle Ci sono due possibilità. Ogni giorno “qualcuno” passa un atto di indagine al Corriere. Oppure, “qua… - Maxitaly69 : @MauroAsara @Avv_Bianco_Nero @capuanogio La cosa ridicola è la forzatura che si sta facendo per accostare questo ca… -