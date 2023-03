Champions: Neymar salta il ritorno degli ottavi con il Bayern (Di venerdì 3 marzo 2023) L'allenatore del Paris Saint - Germain Christophe Galtier ha fatto sapere che Neymar, infortunato alla caviglia destra, "non sarà disponibile" contro il Bayern Monaco, mercoledì, nel ritorno degli ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) L'allenatore del Paris Saint - Germain Christophe Galtier ha fatto sapere che, infortunato alla caviglia destra, "non sarà disponibile" contro ilMonaco, mercoledì, nel...

