"C'è un indizio chiaro": tam-tam impazzito, cosa è successo a Fedez e Ferragni (Di venerdì 3 marzo 2023) M'ama, non m'ama. M'ama, non m'ama. Comunque vada a finire, l'importante è che tutti i dubbi amletici vengano snocciolati sui social. E così, ecco l'ultimo capitolo della coppia più chiacchierata d'Italia: i Ferragnez. La crisi, esplosa sul palco del Festival di Sanremo, è poi rientrata dopo alcuni giorni burrascosi. Ora, però, le cose sembrano di nuovo precipitare. In una stories su Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato i figli Leone e Vittoria, scrivendo una frase sibillina: "La mia vita in una foto". E Fedez? Che fine ha fatto? Non fa più parte della sua vita? In realtà, Federico Leonardo Lucia non è sparito solo da Instagram, ma anche dal suo lavoro. Non ha dato tracce di sé, infatti, alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di "Lol: chi ride è fuori", show di grandissimo successo che è salito alla ribalta ...

