C' è un buco di 6 ore sui soccorsi al barcone | dopo l' allert di Frontex aperta inchiesta

(Di venerdì 3 marzo 2023) - Per ora non è stata ipotizzata alcuna ipotesi di reato ma si cerca di fare luce su eventuali omissioni di soccorso. Ieri l'intervento della guardia costiera per il salvataggio di 211 migranti su una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crotone, le opposizioni a Piantedosi: “Spieghi il buco di 6 ore nei soccorsi”. E alla richiesta si allinea Fdi: “La… - VperVenlafaxina : Sento che sto precipitando in quel buco di tristezza che solo il mio compleanno può spingermi ancora un paio d’ore e ci siamo - xulnet : RT @silupescu: 1/2 Sono trascorse parecchie ore dall'assalto ucraino o filoucraino in un buco di culo nella campagna intorno a Briansk: Fot… - mfonthenet : RT @silupescu: 1/2 Sono trascorse parecchie ore dall'assalto ucraino o filoucraino in un buco di culo nella campagna intorno a Briansk: Fot… - ValerioPastore1 : RT @silupescu: 1/2 Sono trascorse parecchie ore dall'assalto ucraino o filoucraino in un buco di culo nella campagna intorno a Briansk: Fot… -

- Per ora non è stata ipotizzata alcuna ipotesi di reato ma si cerca di fare luce su eventuali omissioni di soccorso. Ieri l'intervento della guardia costiera per il salvataggio di 211 migranti su una ...... è contro ignoti né sono noti i capi di imputazione: la delega è stata data dal procuratore Giuseppe Capoccia ai Carabinieri che stanno raccogliendo del materiale sul '' di almeno sei, tra le ...... nel Crotonese, in Calabria , le polemiche sulnei soccorsi non si fermano, mentre il bilancio ... All'opera in questei sommozzatori della Guardia di Finanza che battono il fondo sulla parte ...

Il naufragio di Cutro, parte l'inchiesta sui ritardi nei soccorsi Avvenire

Dopo avere identificato e fermato gli scafisti, per la procura di Crotone si apre un altro fronte. Ed è quello dei possibili ritardi nelle operazioni di soccorso e negli interventi che, ...Appena saputo della tragedia in mare, per il governo parte Piantedosi. Ma il ministro inciampa sulle sue stesse parole. E la presidente del Consiglio si ...