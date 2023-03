C’è posta per te: quando torna in onda il people show di Maria De Filippi (Di venerdì 3 marzo 2023) Maria De Filippi prepara il ritorno dei suoi programmi dopo i giorni di profondo dolore per la morte di Maurizio Costanzo. C’è posta per te sarà il primo a tornare in onda su Canale 5, sabato 4 marzo in prima serata, a poco più di una settimana dal triste evento. Appresa la scomparsa del popolare giornalista e conduttore, lo scorso 24 febbraio Mediaset ha subito bloccato la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi. Nonostante non vengano trasmessi in diretta, e le puntate fossero state già registrate, la rete ha preferito sospendere Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te in segno di rispetto per il lutto vissuto dalla conduttrice. Il people show è ora però pronto a tornare, ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)Deprepara il ritorno dei suoi programmi dopo i giorni di profondo dolore per la morte di Maurizio Costanzo. C’èper te sarà il primo are insu Canale 5, sabato 4 marzo in prima serata, a poco più di una settimana dal triste evento. Appresa la scomparsa del popolare giornalista e conduttore, lo scorso 24 febbraio Mediaset ha subito bloccato la messa indei programmi diDe. Nonostante non vengano trasmessi in diretta, e le puntate fossero state già registrate, la rete ha preferito sospendere Amici, Uomini e Donne e C’èper te in segno di rispetto per il lutto vissuto dalla conduttrice. Ilè ora però pronto are, ...

