"C'è posta per te", Maria De Filippi riprende il suo people show da Tiziano Ferro (Di venerdì 3 marzo 2023) ' C'è posta per te ' è il primo programma tra quelli condotti da Maria De Fillippi che torna in onda dopo la settimana di fermo seguita alla scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì 24 febbraio. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) ' C'èper te ' è il primo programma tra quelli condotti daDe Fillippi che torna in onda dopo la settimana di fermo seguita alla scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì 24 febbraio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcell78225090 : RT @m55icor: C'è posta per i pagliacci (show mediatici) Renzi, Meloni, Salvini. - VerdeVetriolo : RT @m55icor: C'è posta per i pagliacci (show mediatici) Renzi, Meloni, Salvini. - flyjawayy : RT @dreamingtom_: GIACOMO GIORGIO,CARMINE RECANO E KYSHAN DOMANI SERA A CE POSTA PER TE MANO SUL CUOREE E SI CANTA LA SIGLA - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Diverse startup stanno provando a rendere il processo ancora più automatico, ma per liberarsi definitivamente della posta… - girandolasiga : RT @dreamingtom_: GIACOMO GIORGIO,CARMINE RECANO E KYSHAN DOMANI SERA A CE POSTA PER TE MANO SUL CUOREE E SI CANTA LA SIGLA -