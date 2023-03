C’è posta per te domani in onda, De Filippi torna in studio (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Da domani i programmi di Maria De Filippi riprendono la normale programmazione e da oggi – a quanto apprende l’Adnkronos – la conduttrice avrebbe fatto ritorno negli studi Elios di via Tiburtina per riprendere il lavoro, dopo la pausa seguita alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, una settimana fa. domani, nella prima serata del sabato di Canale 5 torna quindi ‘C’è posta per te’ – che avrà ospiti di due speciali sorprese del programma il cantautore Tiziano Ferro e gli attori della serie cult ‘Mare Fuori’ Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson – e domenica pomeriggio torna la puntata settimanale di ‘Amici’. Da lunedì poi è previsto anche il ritorno nel day time sia di ‘Amici’ che di ‘Uomini e donne’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Dai programmi di Maria Deriprendono la normale programmazione e da oggi – a quanto apprende l’Adnkronos – la conduttrice avrebbe fatto ritorno negli studi Elios di via Tiburtina per riprendere il lavoro, dopo la pausa seguita alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, una settimana fa., nella prima serata del sabato di Canale 5quindi ‘C’èper te’ – che avrà ospiti di due speciali sorprese del programma il cantautore Tiziano Ferro e gli attori della serie cult ‘Mare Fuori’ Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson – e domenica pomeriggiola puntata settimanale di ‘Amici’. Da lunedì poi è previsto anche il ritorno nel day time sia di ‘Amici’ che di ‘Uomini e donne’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

