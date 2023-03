C'è la data: ecco quando i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda (Di venerdì 3 marzo 2023) A una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna in televisione con le registrazioni di C'è posta per te e Amici. Al via anche Uomini e Donne Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) A una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo,Detorna in televisione con le registrazioni di C'è posta per te e Amici. Al via anche Uomini e Donne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : Si aprono in Sicilia i casting per 'Ciao Darwin': ecco le date e come partecipare ?? - infoitcultura : Peter Pan & Wendy: ecco il teaser con la data di uscita su Disney+ - TuttoAndroid : Realme GT Neo5 SE si avvicina al lancio; intanto ecco la scheda tecnica completa - MilanPress_it : Ecco quando si giocherà la storica sfida europea - ritharry : RT @ritharry: ????Per la data di #marconeglistadi2023 1 luglio ecco il gruppo fb per la FAN ACTION???? unitevi e fate girare #RT?? -