Caterina Balivo furiosa contro chi le dice di rifarsi | la replica al vetriolo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una storia in cui si mette il rossetto, tanto è bastato per ricevere commenti sgraditi e per arrabbiarsi.ha risposto a tono a chi le ha detto che quelle labbra così "sottili" non vanno bene e che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paganiniarte : Lingo - Parole in gioco con Caterina Balivo - CynthiaPeyton27 : RT @RosarioPorzio1: Puro letame, in TV si incomincia a pubblicizzare l'alimentazione con i grilli ! E dove secondo voi ? A LA SETTA ! Cater… - MadonnaQuanto : @hiudetemilaudio con i fetish dei nani e le stesse richieste che riceve caterina balivo - RosarioPorzio1 : Puro letame, in TV si incomincia a pubblicizzare l'alimentazione con i grilli ! E dove secondo voi ? A LA SETTA ! C… - hiroscimmio : RT @dea_channel: è stato il suo compleanno e invece di riceverli è stata lei a farci regali stupendi, grazie alla divina Caterina Balivo ??… -

Lingo va in onda fino a giugno: la conduttrice smonta i rumors sulla chiusura anticipatarispondendo alle varie domande parlando di look, libri e viaggi ha smontato alcuni rumors ...... Vittorio Feltri, Povia, Elisa Isoardi, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Cristina D'Avena, Simona Ventura,, Adriano ...Ed in queste ore ancheha voluto salutare il grande conduttore e giornalista esprimendo tutto il suo rammarico per non essere riuscito a ringraziarlo per le belle parole che lui aveva ...

'Nè arte nè parte', chi non ha un ruolo ben definito La7

Caterina Balivo ha sofferto una perdita dolorosa, una scomparsa che, sebbene non sia 'tradizionale', non può non colpire. Di che cosa si trattaIl Cantante Mascherato torna su Rai 1. Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà con le sue maschere e i suoi cantanti misteriosi. Come sempre ci sarà una giuria che dovrà cercare di indovinare chi c ...